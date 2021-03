Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Falsche Polizeibeamte versuchen Rentnerin zu überlisten

Worms (ots)

Gestern, um 13 Uhr versuchten zwei falsche Polizeibeamte in die Wohnung einer 84-jährigen Wormserin zu gelangen. Die Rentnerin kehrte nach einem Spaziergang zum Mehrfamilienhaus in die Wachenheimer Straße zurück, als ihr zwei Männer vor dem Anwesen auffielen. Beim Betreten des Hauses folgten ihr die beiden bis zur Wohnungstür. An der Wohnung angekommen zückte ein Täter eine Karte im Scheckkartenformat, auf der in großen Druckbuchstaben POLIZEI geschrieben stand. Der Zweite eröffnete der Dame, dass beide von der Polizei seien und sich in ihrer Wohnung Einbrecher befänden, weswegen sie schnell aufschließen solle. Die Frau blieb allerdings misstrauisch und wollte nicht öffnen, da auf dem angeblichen Ausweis weder Name noch Foto zu erkennen war. "Machen sie die Tür auf, in ihrer Wohnung sind Einbrecher", insistierte ein Täter energisch. Die Geschädigte blieb stur und öffnete nicht. Daraufhin hätten sich die Täter entfernt.

Zur Personenbeschreibung machte die Dame folgende Angaben: 1. Person: Sehr groß, ca. 2 m Körpergröße, kräftige Statur, dunkle Kleidung 2. Person: Klein, kräftige Statur, schwarze Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell