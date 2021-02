Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Jugendlichen nach Sachbeschädigung - Ratingen -2102062

Mettmann (ots)

Ein 16-jähriger Düsseldorfer konnte am Donnerstagabend (11. Februar 2021) nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug an der Straße "Im Weidengrund" von der Polizei gestellt werden. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 20:10 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei eine Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug an der Straße "Im Weidengrund" in Ratingen-Mitte. Drei Jugendliche hatten an einem roten VW Polo den Außenspiegel abgetreten und waren anschließend in Richtung Hans-Böckler-Straße geflüchtet. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte zwei Jugendliche nur wenige Minuten später im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angetroffen werden. Einer der Jugendlichen konnte von den Beamten gestellt werden, der zweite flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Der 16-jährige Düsseldorfer wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Der junge Mann verhielt sich verbal aggressiv und versuchte, sich durch körperliche Gewalt gegen die Ingewahrsamnahme zur Wehr zu setzen. Hierbei verletzte er einen Polizisten leicht.

Ein Atemalkoholtest verlief bei dem Jugendlichen mit 1,6 Promille (0,79 mg/l) positiv. Zu weiteren Beweiszwecken wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf richterliche Anordnung durchgeführt. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der bisher noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene Düsseldorfer an seine Erziehungsberechtigen übergeben.

Die Konsequenzen für den 16-Jährigen:

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung ein.

