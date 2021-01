Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch(-versuch)/ 81-Jährige beim Einkaufen bestohlen/

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Am Mittwoch gegen 11 Uhr wurde einer 81-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Bräuckenstraße das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen. Die Polizei warnt auch im neuen Jahr vor Taschendieben: Angesichts der Pandemie und leerer Großstadt-Fußgängerzonen scheinen Taschendiebe ihr Revier in ländliche Regionen verlagert zu haben. Deshalb sollten Einkäufer ihre Geldbörsen auch im vertrauten Discounter "um die Ecke" möglichst dicht am Körper verwahren - am besten in Innentaschen von Jacken und Mänteln. Keinesfalls darf ein Zettel mit der Pin mit ins Portemonnaie gesteckt oder die Nummer gleich auf der Bankkarte notiert werden. Immer wieder passiert es, dass die Diebe am Geldautomaten hohe Beute machen, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl bemerkt haben.

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag versucht, am Westerfelder Weg das Fenster einer Anbaugarage aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

In der Silvesternacht brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Heedfelder Straße ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung, sämtliche Schränke und Behältnisse und entwendeten Bargeld. Sie hinterließen zudem erheblichen Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

