Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Garage

80-Jährige beim Einkaufen bestohlen

KierspeKierspe (ots)

Am Silvestertag zwischen 11 und 15.15 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Danziger Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten die Wohnungstür auf, rissen Kleidungsstücke aus den Regalen und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Zu der möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Am Neujahrsmorgen, zwischen 3 und 12 Uhr, wurden am Haunerbusch drei Fahrräder aus einer Garage gestohlen. Es handelt sich um zwei Pedelecs und ein Mountainbike.

Eine 80-jährige Kiersperin wurde am Silvestertag beim letzten Einkauf im alten Jahr bestohlen. Gegen 11.30 Uhr bezahlte sie in dem Discounter an der Schmiedestraße ihre Waren und steckte die Geldbörse wieder in ihre Handtasche. Vor dem Laden wurde sie angerempelt. Als sie ihren Einkaufswagen ins Depot schob, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war.

Die Polizei warnt auch im neuen Jahr vor Taschendieben: Angesichts der Pandemie und leerer Großstadt-Fußgängerzonen scheinen Taschendiebe ihr Revier in ländliche Regionen verlagert zu haben. Deshalb sollten Einkäufer ihre Geldbörsen auch im vertrauten Discounter "um die Ecke" möglichst dicht am Körper verwahren - am besten in Innentaschen von Jacken und Mänteln. Keinesfalls darf ein Zettel mit der Pin mit ins Portemonnaie gesteckt oder die Nummer gleich auf der Bankkarte notiert werden. Immer wieder passiert es, dass die Diebe am Geldautomaten hohe Beute machen, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl bemerkt haben.

