Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Fahrer prallt gegen Straßenbaum

Heringsdorf/ LK VG (ots)

Am 15.02.2020 gegen 03:38 Uhr kam es in der Bahnhofstr. (L264) auf Höhe der Einmündung Kampstr. in 17449 Trassenheide (Insel Usedom) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer schwer verletzten Person. Der 34-jährige rumänische Führer eines PKW Ford Galaxy kam aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,5 Promille ohne Fremdbeteiligung in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall erlitt er schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Aus diesem Grund wird er derzeit im Krankenhaus stationär behandelt. Hier wurde auch eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Nach erster Einschätzung entstand am PKW ein Totalschaden in Höhe von ca. 6.000EUR. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Insassen. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gegen den Beschuldigten wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

