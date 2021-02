POL-ME: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Monheim - 2102059

Polizei Mettmann

Am Donnerstagmorgen des 11.02.2021, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Monheim am Rhein, mit einem schwarzen PKW Ford Fiesta, die innerörtliche Hauptstraße in Baumberg. An der Kreuzung Hauptstraße / Thomasstraße / Schwanenstraße bog sie nach links in die Thomasstraße ab. Bei schlecht gereinigter Frontscheibe und nach eigenen Angaben stark geblendet von der tief stehenden Wintersonne, sah sie eine 52-jährige Frau aus Monheim am Rhein zu spät, welche die Thomasstraße gerade als Fußgängerin überquerte.

Trotz Notbremsung im letzten Augenblick kam es zur Kollision, bei welcher die Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt, am Fiesta entstand ein geschätzter Frontschaden in Höhe von 500,- Euro.

