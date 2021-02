Polizei Mettmann

POL-ME: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - 33-Jähriger nach Einbruchsserie überführt - Monheim am Rhein - 2102056

Die Kriminalpolizei verzeichnet nach einer Einbruchsserie im Sommer 2020 in Monheim am Rhein nun einen Ermittlungserfolg: Bereits am 02. Februar konnten Polizeibeamte einen dringend tatverdächtigen 33-jährigen Monheimer festnehmen, ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Dem Mann werden insgesamt 13 Einbrüche, vier davon in ein Hörgerätegeschäft am Lerchenweg, vorgeworfen.

Das war geschehen:

In der Zeit vom 22. Juni 2020 bis zum 29. August 2020 kam es in Monheim am Rhein zu insgesamt 13 Einbruchdiebstählen in verschiedene Geschäftsräume sowie an einem Parkscheinautomaten. In acht Fällen kam es lediglich zu einer Versuchshandlung, vier vollendete Einbruchdiebstähle fanden in ein Hörgerätegeschäft an der Straße "Lerchenweg" statt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu konkreten Hinweisen auf die Tatbekleidung und das äußere Erscheinungsbild des Mannes. An fünf verschiedenen Tatorten waren zudem DNA-Spuren gesichert worden. Eine Auswertung ergab schließlich einen Treffer auf einen polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen 33-jährigen Monheimer. Da der Tatverdächtige als wohnungslos galt, konnte er zunächst nicht aufgefunden werden. Intensive Umfeldermittlungen verhalfen den Kriminalbeamten zu seinem Aufenthaltsort, einem angemieteten Zimmer an der Grabenstraße, wo er vor seiner Tür angetroffen und festgenommen werden konnte. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten Bekleidungsstücke, die der 33-Jährige bei seinen einzelnen Taten getragen hatte, aufgefunden und zweifelsfrei zugeordnet werden.

Zusätzlich stellten die Ermittler in einem Rucksack Aufbruchwerkzeug sowie 90g Amphetamin sicher, welches einen "Marktwert" von circa 900 Euro besitzt. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln leiteten die Beamten ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann ein.

Der bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte verurteilte 33-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Ob der Monheimer auch zwei weitere Einbruchdiebstähle im Dezember 2020 sowie im Januar 2021 in das Hörgerätegeschäft an der Straße "Lerchenweg" beging, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

