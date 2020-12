Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstahl zum Nachteil der Feuerwehrschule

OldenburgOldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (04. bis 07.12.2020) haben unbekannte Täter einen Einbruchdiebstahl zu Lasten der Feuerwehrschule in Loy begangen. Hierbei wurde ein Fenster eingeschlagen, durch das die bisher unbekannten Täter ins Objekt gelangten und hier Werkzeuge und Geräte entwendeten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen am vergangenen Wochenende gemacht haben werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden.

