Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Unfall in Kreisverkehr - Fahrer unter Alkoholeinfluss++

Bild-Infos

Download

OldenburgOldenburg (ots)

Am Samstag, dem 05.12.2020, ereignete sich um 23:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr in 26180 Rastede - Neusüdende. Ein 38-jähriger Mann aus Rastede befuhr mit seinem PKW Audi die Oldenburger Str. in Richtung Oldenburg und beachtete in Höhe der Unfallstelle nicht den dortigen Kreisverkehrsplatz. Er fuhr geradeaus gegen die Betonumrandung. Durch die Aufprallwucht schanzte der PKW auf und kam total beschädigt in der Anpflanzung des Kreisels zum Stehen. Die 21- jährige Rasteder Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Verursacher Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1.01 Promille. Es wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Seinen Führerschein musste der Unfallfahrer abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Den gesamten Sachschaden schätzte die Polizei auf 20.000,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PSt Rastede

Telefon: +49(0)4402/916515

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell