POL-PDPS: Wohnungseinbruch

HöheischweilerHöheischweiler (ots)

Am Samstag, zwischen 17:00 und 21:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Frühgarten" ein. Vermutlich gelangten die Täter über einen rückseitig verlaufenden Schotterweg auf das Grundstück. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Hausinnern wurde eine verschlossene Tür aufgehebelt. Die Wohnung wurde durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde eine Handtasche, ein Ring und ein Handy entwendet. Deshalb wäre es möglich, dass die Täter sich gestört fühlten und flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

