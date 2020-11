Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in leerstehendes Haus

NiedersimtenNiedersimten (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 11:00 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, beide Eingangstüren eines leerstehenden Hauses in der Gersbachtalstraße aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Die Schadenshöhe an den Türen wird auf 400 Euro geschätzt. pips

