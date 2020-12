POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer am Nikolaustag+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am gestrigen Nikolaustag gegen 04:30 Uhr fiel in Bad Zwischenahn, Ortsteil Kayhauserfeld, ein PKW aufgrund seiner Fahrweise einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Zwischenahn auf. Folglich wurde dieser PKW zur Verkehrskontrolle gestoppt. Eine vor Ort durchgeführte Überprüfung am tragbaren Alkomaten ergab bei dem 40jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

