Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schmidt-Rottluff-Straße. Unbekannte Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und konnten auf diese Weise ins Objekt eindringen. Im Obergeschoss entwendeten die Diebe Bargeld; aus einem Abstellraum im Erdgeschoss ließen sie zudem einen Heizlüfter mitgehen und flüchteten in unbekannte Richtung. (1428048)

Ein Einfamilienhaus in der Lasiusstraße war in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ebenfalls das Ziel von Einbrechern: Zunächst hatten die Unbekannten versucht, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sich die Täter schließlich über einen Balkon Zutritt ins Haus und durchwühlten mehrere Zimmer. Dabei entwendeten sie Uhren und Schmuck. (1428780)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (22 Uhr) und Sonntagmorgen (6.30 Uhr) brachen Unbekannte die Außentür eines Lebensmittelgeschäfts am Damm auf. Die Täter flüchteten mit Bargeld aus einer Registrierkasse sowie zwei Spendengläsern. (1427915)

Die Oberschule Osternburg in der Sophie-Schütte-Straße war am Samstag Tatort eines versuchten Einbruchs. Um 3.45 Uhr stiegen Unbekannte auf das Dach des Verwaltungstraktes und seilten sich von dort in den Innenhof ab. Dort schlugen sie ein Fenster ein und stiegen ins Gebäude ein. Die Täter flüchteten offenbar ohne Beute. (1425014)

Die Polizei ermittelt. Hinweise zu den genannten Taten können telefonisch unter der Nummer 0441/790-4115 eingereicht werden.

