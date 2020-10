Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand von Gartenmöbeln

Celle, Hehlentor (ots)

Am Freitagabend betreiben Anwohner im Bereich der Wittinger Starße in ihrem Garten einen Feuerkorb. Im Glauben diesen ordnungsgemäß abgelöscht zu haben begeben sich die Personen ins Bett. Etwa eine Stunde später wird die Feuerwehr zur besagten Adresse entsandt, da hier eine Sitzecke in Brand geraten ist. Scheinbar war der Feuerkorb noch nicht komplett erloschen, wodurch das angrenzend aufgestellte Möbelstück in Brand geraten ist.

