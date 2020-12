Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Wohnungen +++

Oldenburg (ots)

Während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers hebelten unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 10.15 und 19.20 Uhr das Küchenfenster einer Wohnung an der Noackstraße auf. Nachdem sie die Wohnung grob durchwühlt hatten, flüchteten sie mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette. (1434649)

In der Wardenburgstraße kam es in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. Die Diebe hatten eine Balkontür aufgehebelt und sämtliche Räume in der Wohnung durchsucht. Anschließend verließen sie die Doppelhaushälfte mit entwendetem Modeschmuck über einen Hinterausgang. (1434644)

Bei einer weiteren Tat in der Rebenstraße blieb es beim Versuch: In der Zeit zwischen 14 und 23 Uhr traten Unbekannte gegen die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und und setzten mindestens 20 Mal mit einem Hebelwerkzeug an. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Die Täter zogen unverrichteter Dinge wieder ab. (1435050)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

