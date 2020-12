Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen eines Auffahrunfalls +++

OldenburgOldenburg (ots)

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am vergangenen Freitag in der Stedinger Straße ereignet hatte. Die 45-jährige Fahrerin eines roten VW Golf Kombi war gegen 14.30 Uhr auf der Stedinger Straße in Richtung Cloppenburger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Dedestraße musste die Frau abbremsen, da sich der Verkehr vor ihr staute. In diesem Moment fuhr der Fahrer eines schwarzen Dacia Duster von hinten auf den VW Golf der 45-Jährigen auf, wobei es zu Schäden an beiden Fahrzeugen gekommen war. Die Frau aus Hatten fuhr unmittelbar nach dem Unfall in eine Parklücke, um sich mit dem Unfallverursacher über die weiteren Vorgehensweise abzusprechen. Dieser fuhr jedoch weiter und entfernte sich vom Unfallort. Der 45-Jährigen gelang es, dem Fahrzeug noch kurz zu folgen. In der Hermann-Ehlers-Straße verlor sie es dann aus den Augen.

Zur Klärung der Unfallursache sowie der Identität des mutmaßlichen Verursachers sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich direkt mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1423005)

