Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz

Kaiserslautern (ots)

Eine Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz hat die Polizei Kaiserslautern am Mittwoch in der Innenstadt durchgeführt. Dabei fiel einem Streifenteam am Nachmittag am Willy-Brandt-Platz eine rauchende Jugendliche auf. Das Mädchen kam den Beamten gegen 15.15 Uhr entgegen und hatte einen zigarettenähnlichen Gegenstand in der Hand. Als die Jugendliche näher kam, konnten die Polizisten starken Marihuanageruch wahrnehmen.

Das Mädchen wurde daraufhin angesprochen und einer Kontrolle unterzogen. In ihren Sachen wurden ein Joint, eine Marihuana-Mühle sowie ein Glasgefäß mit Marihuana-Anhaftungen gefunden. Außerdem hatte die 17-Jährige hochprozentigen Alkohol bei sich. Die Sachen wurden sichergestellt und Familienangehörige informiert. Auf das Mädchen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Das gleiche blüht einem 17-jähigen Jungen, der ebenfalls bei der Kontrolle am Willy-Brandt-Platz auffiel. Er händigte den Polizeibeamten freiwillig einen Joint mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch aus.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle am Nachmittag 22 Personen überprüft; 17 davon wurden durchsucht. Die sichergestellten Tabakwaren wurden vernichtet. |cri

