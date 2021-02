Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt - Fahrzeug brannte aus! - Ratingen - 2102054

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 10.02.2021, gegen 17.35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu einem Fahrzeugbrand an der Brandenburger Straße in West gerufen. In einer Parkplatzzufahrt, in Höhe des Hauses Nr. 19, brannte ein PKW Opel Astra mit offenen Flammen. Während die Polizei die Brandenburger Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr für mehrere Minuten in beiden Fahrtrichtung komplett sperrte, konnte die Ratinger Feuerwehr den in Vollbrand stehenden Opel schnell löschen. Nicht mehr verhindern konnte sie damit aber, dass der ehemals silbergraue Opel Astra vom Feuer vollkommen zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden an dem 21 Jahre alten Fahrzeug wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Personenschaden entstand nicht. Das Fahrzeugwrack wurde nach dem Ende der Löscharbeiten geborgen und abgeschleppt.

Nach Angaben des Fahrzeugnutzers hatte er den Wagen gerade erst in Betrieb genommen, als er eine Rauchentwicklung aus der Lüftung bemerkte. Auf der Suche nach der Ursache fand er auch im Motorraum zunächst keinen Grund dafür, bis der Wagen plötzlich in Flammen aufging. Daraufhin hatte er die Feuerwehr gerufen.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei entstand der Brand an dem bereits betagten Fahrzeug offenbar durch einen technischen Defekt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell