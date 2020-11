Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch - Bargeld gestohlen

Kempen-St.HubertKempen-St.Hubert (ots)

Unbekannte schlugen Glasscheibe ein.

Unbekannte schlugen am Samstag, den 14.11.2020 in der Zeit von 20:20 h bis 20:30 h eine Glasscheibe zum Wohnzimmer eines Hauses an der Weberstraße ein und durchsuchten das Gebäude. Sie stahlen Bargeld und flüchteten scheinbar, als die Hauseigentümer nach Hause kamen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (985)

