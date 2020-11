Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen-BoisheimViersen-Boisheim (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von 11.11.2020, 13:00 Uhr bis 14.11.2020, 18:00 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus auf dem Kopernikusweg. Im Haus brachen sie gewaltsam zwei Wohnungstüren auf. Aus einer leerstehenden Wohnung wurde nichts entwendet. In der zweiten Wohnung wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen /HJR (984)

