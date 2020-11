Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

GrefrathGrefrath (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit von 14:00 Uhr - 20:00 Uhr, in einem Einfamilienhaus auf der Straße An der Kleinbahn ein. Sie gelangten ins Haus, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Im Haus wurden diverse Räume und Schränke, sowie Schubladen geöffnet und durchsucht. Im Keller brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Geräusche nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen /HJR (982)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell