Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Nettetal/Niederkrüchten: Bilanz mehrerer Geschwindigkeitskontrollen

Brüggen/Nettetal/Niederkrüchten:Brüggen/Nettetal/Niederkrüchten: (ots)

Immer wieder versprechen wir in unseren Ankündigungen: Wir kontrollieren unter anderem da, wo wir es verraten, aber eben nicht nur. Das taten wir auch am gestrigen Donnerstag mit folgenden traurigen Ergebnissen: In Brüggen passierten zwischen 13:00 und 18:00 Uhr auf der B 221 insgesamt 3021 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 144 in der 70 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Zehn Fahrer davon werden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten, da sie nach Abzug der Toleranz mehr als 21 km/h zu schnell unterwegs waren. Ein 26-jähriger Mönchengladbacher darf sich einen Monat bei seinen Spaziergängen Gedanken über die Gefahren der Raserei machen: Er war mit seinem Audi Coupé mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 118 km/h unterwegs. Damit war er vorwerfbar 45 km/h zu schnell, was ihm neben dem Fahrverbot noch eine Geldbuße in Höhe von 160 Euro und zwei Punkte einbringen wird. Bei weiteren, teilweise angekündigten Geschwindigkeitsmessungen in Breyell, Lobberich und Niederkrüchten waren weitere 17 Verkehrssteilnehmer zu schnell, was sie mit der Zahlung des angebotenen Verwarnungsgelds in ihrer Geldbörse als Schwund feststellen werden./ah (980)

