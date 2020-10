Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand

Hamm-Herringen (ots)

Ein 45-jähriger Mann wurde am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Funk-Straße schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und den Mann aus seiner Wohnung retten. Die weiteren Bewohner wurden evakuiert. Der 45-Jährige musste mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen der Polizei. Der Brandort ist beschlagnahmt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit seriös nicht getroffen werden. Die Albert-Funk-Straße war bis etwa 15.20 Uhr voll gesperrt. (ag)

