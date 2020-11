Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: _Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath:Grefrath: (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf dem Niersweg. Zwischen dem 11.11. und 12.11. hebelten sie die Terrassentür auf und durchwühlten das Haus. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt derzeit wieder an, was für die dunkle Jahreszeit typisch ist. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor und lassen Sie sie draußen stehen. Vorbeugungshinweise finden Sie unter anderem hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/riegel-vor /ah (976)

