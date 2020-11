Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Frau mit Messer bedroht und beraubt

ViersenViersen (ots)

Eine 60-Jährige ist am Donnerstagabend Opfer eines schweren Raubs geworden. Der Tatverdächtige ist mit Bargeld unerkannt geflohen.

Erst gegen 21:30 Uhr erreichte die Polizei der Hilferuf der Frau, die angab, gegen 20:00 Uhr beraubt worden zu sein. Die Frau hatte in ihrer Aufregung zunächst die Hilfe eines Bekannten abgewartet, bevor sie die Polizei informierte. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen war daher nicht mehr möglich. Die Viersenerin schilderte, dass sie gegen 20:00 Uhr nach Hause zurückgekehrt sei. Die Frau wohnt in einem Mehrfamilienhaus auf der Gereonstraße zwischen den Einmündungen Dr. Heggen-Straße und An der Josefskirche. Beim Aufschließen der Haustür habe sie einen Stoß in den Rücken erhalten; wodurch sie in den Eingangsbereich des Treppenhauses gedrückt wurde. Der Mann habe sie dann in den Keller des Haues gedrückt und unter Vorhalt eines Messers und Drohgebärden Geld gefordert. Mit einigen hundert Euro Bargeld, die der Täter aus der Handtasche der Frau raubte, flüchtete er unerkannt. Der Mann war etwa 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank. Er hatte kurzgeschnittenes dunkles Haar und wirkte fremdländisch. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer kurzen dunklen Jacke und einer Jeanshose. Er trug schwarze Handschuhe. Die Kripo bittet unter der Rufnummer 02162/377-0 um Hinweise./ah (975)

