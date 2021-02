Polizei Mettmann

POL-ME: Spirituosen im Wert von 200 Euro entwendet - Festnahme - 2102051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Zwei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren haben am Dienstagnachmittag (09. Februar 2021) versucht, aus einem Verbrauchermarkt an der Thunbuschstraße in Haan Spirituosen im Wert von 200 Euro zu entwenden. Die Tat konnte durch Mitarbeiter vereitelt, die Männer auf der Flucht von der Polizei festgenommen werden.

Das war geschehen:

Gegen 14:20 Uhr beobachteten Angestellte eines Supermarktes an der Thunbuschstraße in Haan-Gruiten zwei Männer, die zehn Flaschen Whiskey in Stofftaschen verstauten. Als sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatten, wurden sie von einer Mitarbeiterin auf den Ladendiebstahl angesprochen. Die Diebe ließen ihre Ware fallen und versuchten zu fliehen, wobei einer der Täter die Angestellte durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzte. Weitere Mitarbeiter verfolgten die Männer, die sich in unterschiedliche Richtungen vom Supermarkt entfernten.

Die ebenfalls hinzugezogenen Polizeibeamten konnten anhand einer guten Personenbeschreibung beide Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Sowohl der 25-jährige Düsseldorfer, als auch der 34-jährige Osteuropäer wurden zur Polizeiwache Hilden gebracht.

Die Beamten fertigen eine Strafanzeige gegen die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Männer. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen mangelnder Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell