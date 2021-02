Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt vor Klemmbrett-Masche - Hilden - 2102050

Mettmann (ots)

Am Dienstag (9. Februar 2021) hat die Polizei in Hilden einen Trickbetrüger auf frischer Tat festgenommen. Der 30-Jährige hatte sich als gehörlos ausgegeben und mit einem Klemmbrett um Spenden gebeten.

Das war passiert:

Am Dienstag meldete sich gegen 13:30 Uhr eine 70-jährige Hildenerin telefonisch bei der Polizei. Die Frau gab an, gerade vor einem Supermarkt an der Walder Straße in Hilden von zwei Männern um eine Spende gebeten worden zu sein. Dabei habe ihr ein Mann ein Klemmbrett vorgehalten, aus dem hervorging, er sammle für einen Verein für Gehörlose. Der Hildenerin kam das Verhalten des vermeintlichen Spendensammlers merkwürdig vor, weshalb sie sich entschied, die Polizei zu rufen.

Als die Beamten kurz darauf auf dem Supermarktparkplatz ankamen, trafen sie tatsächlich auf einen der vermeintlichen Spendensammler. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten sie fest, dass der Osteuropäer weder gehörlos noch stumm ist.

Die Konsequenzen für den Mann:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiwache. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte er von mehreren Supermarktkunden Geld als vermeintliche "Spende" erhalten.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt vor dieser so genannten "Klemmbrett-Masche" und stellt klar: Es handelt sich auch bei vergleichbaren Fällen in der Regel um Trickbetrüger, welche mit ihrer Vorgehensweise Mitleid erregen wollen, um so Geldspenden zu erhalten.

Die Polizei appelliert:

Fallen Sie nicht auf die Masche der Trickbetrüger herein. Nicht alles, was auf den ersten Blick unterstützungswürdig erscheint, ist auch seriös. Wenn Sie von einer solchen Person angesprochen werden, seien Sie misstrauisch und rufen Sie im Zweifel die Polizei. Händigen auf keinen Fall Bargeld oder andere Wertgegenstände aus!

