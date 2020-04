Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Dieb dringt gewaltsam im Stadtbibliothek ein

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montagabend über ein Fenster in die Stadtbibliothek in der Konrad-Adenauer-Schule gewaltsam Zutritt.

Gegen 22.25 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger die optische Warnleuchte der Realschule. Bei genauerem Betrachten konnte er eine jünger, männliche Person fußläufig aus Richtung des Gebäudekomplexes flüchten sehen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte an der Rückseite des Schulkomplexes ein aufgebrochenes Fenster feststellen. Vermutlich wurde der Eindringling beim Betreten der Räumlichkeiten durch die Alarmanlage überrascht und flüchtete ohne Beute aus der Bibliothek. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, fehlt von dem Flüchtigen jede Spur.

Das Polizeirevier bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07256/9329-33 zu melden.

