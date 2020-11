POL-IZ: 201130.6 Tellingstedt: Einbrecher in Tellingstedt unterwegs

Polizeidirektion Itzehoe

Einbrecher in Tellingstedt unterwegs

Tellingstedt

Am Freitag, 27.11.20, ist es über Tag zu drei Einbrüchen in Wohnobjekte in Tellingstedt gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Tatorte befanden sich jeweils in dem Finkenweg. Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 22.25 Uhr suchten Einbrecher zwei Doppelhaushälften und eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und stiegen gewaltsam über deren Terrassentüren in die Objekte ein. Sie richteten dabei in allen drei Fällen einen erheblichen Sachschaden an. Die Täter stahlen aus einer Doppelhaushälfte Schmuck im Wert von etwa 700 Euro und aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses Bargeld in dreistelliger Höhe.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/94-0.

