Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201130.4 Heide: Motorroller aus Garage entwendet

HeideHeide (ots)

Von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte aus einer Garage in Heide einen Motorroller entwendet. Weil das Fahrzeug nicht fahrbereit war, dürften sie es davongeschoben haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zuletzt sah der Geschädigte seinen schwarzen, zum Teil auseinandergenommenen Roller von Rex am Samstag um 15.00 Uhr in seiner Garage in der Gorch-Fock-Straße. Am Sonntag erhielt er dann den Hinweis eines Zeugen, dass dieser drei Personen mit dem Zweirad an der Stadtbrücke gesehen hätte. Eine Nachschau des Anzeigenden in seiner Garage ergab tatsächlich, dass der Roller fehlte. Fahrtüchtig und betankt war er nicht, der Wert dürfte bei etwa hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell