POL-PDWO: Alsheim - Mit 2,22 Promille am Steuer

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Alsheim ein Mann beobachtet, der augenscheinlich alkoholisiert in einen PKW stieg und wegfuhr. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens kann der PKW, wie auch der 73-jährige Fahrer an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,22 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.

