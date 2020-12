Polizei Düren

POL-DN: Telefonische Beratung zum Thema Einbruchschutz

Kreis DürenKreis Düren (ots)

Der technische Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Düren bietet erneut die Möglichkeit, sich telefonisch zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz können Sie sich am Mittwoch, den 16.12.2020 in der Zeit von 13:00-18:00 Uhr unter der 02421 949-8712 an Kriminaloberkommissar Ralf Sauder-Zinn wenden. Herr Sauder-Zinn zeigt Verhaltenstipps auf und informiert über mechanische Sicherungsmöglichkeiten.

Der Zeitraum sagt Ihnen nicht zu? Dann vereinbaren Sie per Mail einen individuellen Beratungstermin. Kkkpo.dueren@polizei.nrw.de. Auch während des Lock Downs sind die Kollegen der Kriminalprävention weiterhin per Mail und telefonisch für Sie erreichbar.

