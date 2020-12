POL-DN: Ampel rot oder grün?

Polizei Düren

An der Kreuzung der Stockheimer Landstraße mit der L 327 kam es am Sonntagmittag zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Vermutlich war die Missachtung einer roten Ampel ursächlich für das Geschehen.

Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 79 Jahre alter Autofahrer die B 56. Er kam aus Richtung Soller und wollte die Kreuzung zur L 327 geradeaus in Fahrtrichtung Düren überqueren. Seinen Angaben zufolge fuhr er bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, ein hinter ihm fahrender Zeuge bestätigt diese Angaben. Aus Sicht des Seniors fuhr von rechts ein Pkw in die Kreuzung ein, woraufhin es zur Kollision dieser beiden Autos kam. Am Steuer des anderen Wagens saß eine 62-Jährige, die aus Richtung Jakobwüllesheim in Fahrtrichtung Stockheim unterwegs war. Auch sie gab gegenüber den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten an, ihre Lichtzeichenanlage sei grün gewesen.

Da die Schaltung der Ampelanlage keinen Defekt aufwies wird derzeit davon ausgegangen, dass die 62-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Frau selbst musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden, der 79-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf fast 10000 Euro.

