Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Kaminbrand fordert Feuerwehr mehrere Stunden (Meldung 22/2020)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots)

Ein Kaminbrand verrauchte die Wohnräume eines Einfamilienhauses in Hetterscheidt. Die Feuerwehr reinigte über Stunden den Kamin, Unterstützung bekam sie mit einer Drehleiter der Feuerwehr Velbert.

Am Montagvormittag, um 10:30 Uhr, rückten die Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus in den Andersenweg aus. Ein Kamin eines Einfamilienhauses wurde in Betrieb genommen und verrauchte daraufhin aus ungeklärter Ursache die Wohnräume.

Die Feuerwehr Heiligenhaus musste, mit der Unterstützung zweier Schornsteinfeger, über mehrere Stunden den Kamin reinigen, bis die komplette Brandlast entfernt war.

Unkomplizierte Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter der Feuerwehr Velbert, da sich die Heiligenhauser Drehleiter momentan in der Reparatur befindet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Heiligenhaus

Pressesprecher

Marco Bayer

Mobil: 0151 40342626

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de



http://www.fw-heiligenhaus.de/

https://www.facebook.de/fwheiligenhaus

https://www.instagram.com/fw_heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell