POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannter attackierte Wohnungsinhaber - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann brach am frühen Montagmorgen (26.10.2020) gegen 01:20 Uhr in eine Wohnung in der Bonner Nordstadt ein. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Bewohner der Wohnung flüchtete der Unbekannte. Nun suchen die Raubermittler der Bonner Polizei nach Zeugen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der Unbekannte zur Tatzeit auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Im Krausfeld". Nachdem er die auf "Kipp" stehende Balkontür aufgedrückt hatte, traf er im dortigen Schlafzimmer auf den 77-jährigen Bewohner. Der Einbrecher soll den Senior unmittelbar angegriffen und dadurch auch verletzt haben. Auf seiner Flucht in Richtung der Wohnungstüre entwendete der Unbekannte einen Fernseher und Kleidung, ehe er durch das Treppenhaus in Richtung Adolfstraße davonlief. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Mannes. Der 77-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Unbekannte kann auf der Grundlage der Zeugenangaben bislang wie folgend beschrieben werden:

Schlanke, aber robuste Statur - dunkle Hautfarbe - sprach akzentfrei deutsch - trug bei der Flucht möglicherweise einen Fernseher.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

