Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles vom vergangenen Wochenende in Meckenheim.

Am Sonntagmorgen wurden der Einsatzleitstelle umherliegende Fahrzeugteile rund um eine Verkehrsinsel auf dem Siebengebirgsring in Höhe Am Rubensplatz gemeldet. Bei den von den Polizeibeamten dort vorgefunden Teilen handelt es sich vermutlich um Fahrzeugteile eines schwarzen VW Golf VII. Dieser war nach der Spurenlage in der Zeit von Samstag (24.10.2020), 22:00 Uhr bis Sonntag (25.10.2020), 09:45 Uhr dort mit einem auf der Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild kollidiert. Der Fahrer bzw. die Fahrerin hatte die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das Unfallauto müsste vorne links erheblich beschädigt sein.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell