POL-BN: Bonn-Zentrum: 28-Jährige stürzte mit E-Scooter und verletzte sich schwer

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 28-jährige Frau am Sonntagmorgen (25.10.2020) bei einem Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt zu. Gegen 09:35 Uhr war sie nach Zeugenaussagen mit einem E-Scooter auf der Thomas-Mann-Straße unterwegs. Als sie dort einen Fußgängerüberweg fahrenderweise überquerte, kam sie zu Fall und zog sich u.a. Verletzungen am Kopf zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin:

E-Scooter sind keine Spielzeugroller, sondern versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge. Gerade bei herbstlichen Straßenverhältnissen sollten Sie vorausschauend und witterungsangepasst fahren. Tragen Sie, wenn möglich, einen Helm.

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf zog in der Nacht zu Sonntag (25.10.2020) eine alkoholisierte 23-Jährige aus dem Verkehr. Sie befuhr gegen 03 Uhr mit einem E-Scooter den Landgrabenweg mit Fahrtrichtung Beuel. Sie wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Die 23-Jährige erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Denken Sie daran:

Die Nutzung eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss kann eine Straftat darstellen, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

