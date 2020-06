Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme von Einbrechern mit besonderer Beute: Täter in Haft - Erkrath - 2006172

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am Donnerstag berichtete, hat die Polizei in der Nacht zum 25. Juni 2020 in Erkrath zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (siehe Pressemeldung OTS 2006161 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4633896).

Inzwischen kann die Polizei weitere Ergebnisse der nach wie vor andauernden Ermittlungen veröffentlichen:

Die sichergestellte Tatbeute, bei der es sich um hydraulische Spreizgeräte aus dem Rettungs- bzw. Feuerwehrbereich handelt, wird von professionell und überörtlich agierenden Straftätern gerne sachfremd zum Öffnen von Tresoren und Geldautomaten genutzt. Die Polizei geht daher nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon aus, dass diese Geräte von den beiden Festgenommenen im Rahmen einer Vorbereitungstat für weitere Eigentumsdelikte entwendet werden sollten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurden die beiden dringend Tatverdächtigen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl für die beiden polizeibekannten Straftäter erließ.

