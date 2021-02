Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs durch Autokorso

Hamm (ots)

Mit einem Autokorso wollen Demonstranten am Mittwoch, 24. Februar, in Hamm darauf hinweisen, dass sie sich nicht impfen lassen werden. Daher wird es im Stadtgebiet voraussichtlich zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Sperrungen kommen. Die Hammer Polizei ist darum bemüht, die Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell