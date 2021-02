Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, 22. Februar, wurde ein auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Papenweg abgestellter Ford Fiesta zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

