POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mehrfache Vollsperrung der A6 aufgrund verlorener Müllgegenstände

Grünstadt/Wattenheim - A6

Am Freitag Abend gingen gegen 20.15 Uhr bei den Polizeiautobahnstationen Ruchheim und Kaiserslautern mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, da sich auf der A6 im Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Grünstadt und Wattenheim diverse Gegenstände auf der Fahrbahn befinden sollen. Vor Ort mussten die Polizisten feststellen, dass ein LKW offensichtlich diverse Ladungsgegenstände in Form von verschiedenstem Müll vermutlich von der Pritsche verloren hat. Für die Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr mehrfach voll gesperrt werden.

