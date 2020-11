Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

KallstadtKallstadt (ots)

Am 20.11.2020 gegen 00:30 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW auf, der in der Zufahrt zur RV-Bank in Kallstadt abgestellt war und von dem sich zwei Personen fußläufig in Richtung der hinter dem Gebäude gelegenen Wingertszeilen entfernten. Im Rahmen der Kontrolle der Personen konnte festgestellt werden, dass beide nicht unerheblich alkoholisiert waren, wobei beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,14 Promille festgestellt werden konnte. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

