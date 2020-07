Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt (27.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin kam es am gestrigen Montagabend gegen 23 Uhr auf der Wieselsbergstraße. Eine 58-Jährige war auf abschüssiger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch einen Fahrfehler kam sie zu Fall und stürzte auf die Straße, wobei sie sich schwer am Kopf verletzte. Ein Rettungsdienst brachte die Frau, die keinen Rad Helm getragen hatte, in eine Klinik gebracht werden, wo man sie stationär aufnahm.

