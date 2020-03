Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Brandstiftung an Kioskgebäude

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Montag, dem 23. März, und Dienstag, dem 24. März 2020, ist es am Bad Bramstedter Bahnhof zu einem Feuer gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Betroffen ist ein Kiosk-Gebäude am Bahnhof Bad Bramstedt (König-Christian-Straße). Unbekannte hatten hier an der Gebäuderückseite, im Bereich der dortigen Toilettentüren, vermutlich eine brennbare Flüssigkeit ausgebracht und diese entzündet. Die Außenwand des Gebäudes wurde durch das Feuer beschädigt. Zu einer weiteren Ausbreitung des Brandes kam es glücklicherweise nicht. Auch wurde die Brandstelle erst am Dienstagmittag bemerkt. Zu dieser Zeit brannte es nicht mehr, lediglich die Spuren des Feuers waren erkennbar. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden zwischen Montag, 23. März 2020 (16:00 Uhr), und Dienstag, 24. März 2020 (13:30 Uhr). Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04551-8840 entgegen.

