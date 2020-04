POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Missglückter Überholvorgang

Durch einen missglückten Überholvorgang touchierten sich am Mittwochnachmittag bei Wertheim zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Der 27-jähriger Fahrer eines Audi A5 fuhr hinter einem Sattelzug auf der Landstraße zwischen Bettingen und Urphar. Gegen 16:15 Uhr begann der Pkw-Lenker den Lkw zu überholen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Ford-Tansit eines 23-jährigen Fahrers. Um den Zusammenprall zu verhindern versuchten beide Autofahrer so weit wie möglich rechts zu fahren. Dadurch konnten sie zwar einen Frontalzusammenstoß verhindern, jedoch touchierten sich beide Fahrzeuge jeweils an den Fahrerseiten. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt und es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Wertheim: Stark alkoholisierte Frau mit Pkw unterwegs

Am Mittwochabend beobachteten Zeugen, wie eine stark schwankende Frau in Wertheim aus ihren Auto ausstieg. Die 66-jährige Frau fuhr mit einem Toyota Yaris, gegen 19:45 Uhr, auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße. Das Auto parkte sie außerhalb der eingezeichneten Parkflächen mitten auf die Fahrbahn des Parkplatzes. In dem Einkaufsladen torkelte sie weiter bis sie stürzte. Die hinzugerufene Polizeistreife führte einen Alkoholtest durch, welcher 2,28 Promille ergab. Bei der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Die 66-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Mergentheim: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Fußgängerin wurde am Mittwochabend in Bad Mergentheim von einem Pkw erfasst. Die 18-Jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse fuhr in der Johann-Hammer-Straße und wollte nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die über die Straße laufende 32-jährige Frau. Das Auto kollidierte mit der Frau, woraufhin die Fußgängerin stürzte. Glücklicherweise wurde die 32-Jährige bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt.

