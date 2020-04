POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Eberstadt: Nach Wildunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Wildunfall bei Eberstadt sorgte am Mittwochabend für gleich mehrere beschädigte Fahrzeuge. In den Abendstunden fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Landstraße 582 zwischen Bofsheim und Eberstadt. An der Abzweigung nach Eberstadt querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Der Verkehrsteilnehmer lies das Reh nach dem Unfall einfach auf der Fahbahn liegen, informierte weder die Polizei noch den Jagdpächter und fuhr weiter. Gege 21:50 Uhr befuhr die 19-jährige Lenkerin eines Opels die Landstraße und überrollte das Reh erneut. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem Auto der jungen Frau. Zeugen des ersten Unfalls und Personen, die an diesen Abend eine verdächtige Wahrnehmung gemacht oder das Fahrzeug des ersten Unfalls gesehen haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Aglasterhausen: 15-Jährigerauf Spritztour

Ein 15-jähriger machte am Mittwochabend ohne Führerschein eine Spritztour durch Aglasterhausen. Gegen 19:15 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Mosbach einen 15-jährigen Rollerfahrer in der Bahnhofstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass der Jugendliche einen Fahrerlaubnispflichtigen Roller lenkte, obwohl dieser lediglich eine Mofaprüfbescheinighung besaß. Den Fahrer des Rollers erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mosbach: Fahrer eines elektrischen Rollstuhls gestürzt

Ein E-Rolli-Fahrer stürzte am Mittwochabend in Mosbach aus seinem Fortbewegungsmittel und verletzte sich dabei. Gegen 19:15 Uhr fuhr der 81-jährige Trikefahrer den Unteren Hardbergweg entlang. Als er bergabwärts rollte und bremste, kippte sein Gefährt zur Seite und der ältere Herr stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 81-Jährige glücklicherweise nur leicht. Er wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Mudau: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht!

Mittwochnacht fuhr ein VW-Fahrer in Schlangenlininen entlang der Landstraße 524 bei Mudau und kommt mehrfach auf die andere Fahrspur. Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 22:15 Uhr mit seinem Auto auf der Landstraße von Eberbach über Oberdielbach, Wagenschend, Scheidental nach Mudau. Hierbei schnitt er die Kurven, kam mehrfach von seiner Fahrbahn ab und kolidierte fast mit einem entgegenkommenden Lkw und einem Ortseingangsschild. Der Lkw-Fahrer bzw. Die Lkw-Fahrerin, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen zu melden. Ebenso wie Zeugen, die an diesen Abend ebenfalls gefährdet wurden. Hinweise gehen ans Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

