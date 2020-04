POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Ittlingen: Gartenhaus niedergebrannt

Ein Gartenhaus in Ittlingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch komplett niedergebrannt. Der Besitzer eines Gartengrundstücks grillte am Dienstagabend auf seinem Grundstück. Als er gehen wollte, ließ er die Reste des Feuers zuerst abkühlen und stellte die angekokelten Feuerscheite dann hinter seine Gartenhütte. Da in der Nacht oder am Morgen ein stärkerer Wind aufkam, entfachten die Holzscheite wieder und fingen an zu brennen. Das Feuer ging auf die Hütte über, die komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr Ittlingen war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Heilbronn-Neckargartach: Auto beschädigt

Am Sonntagmorgen, 26. April 2020, beschädigten Unbekannte ein in der Neckargartacher Kirchbergstraße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestelltes Dienstfahrzeug einer Pflegeeinrichtung. Die Fahrerin des Ford Fiesta stellte diesen kurz vor 7 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 8.30 Uhr wieder an den PKW zurückkehrte, war dieser am Heck beschädigt. Offenbar hatte jemand mit einem Gegenstand gegen die Heckklappe geschlagen und somit einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro angerichtet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Schadensverursacher geben können, sollten sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 melden.

Heilbronn: Paketlieferwagen aufgebrochen

Diebe hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Heilbronn offenbar auf einen Paketlieferwagen abgesehen. Das Fahrzeug war im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, in der Etzelstraße abgestellt. In dieser Zeit schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des Transporters ein. Aus dem Inneren der Fahrerkabine entwendeten die Unbekannte ein Navigationssystem. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu der Ladefläche. Von dort stahlen die Diebe einen Hubwagen sowie zwei Sicherungsstangen. Der Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1402500 in Verbindung setzen.

