Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brand in Kindergarten

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr wurde der ILS Rhein-Neckar ein brennendes Kindergartengebäude in der Johann-Jakob-Astor-Straße in Walldorf gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten Flammen auf der Terrasse des Kindergartens festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf, welche mit 25 Mann vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Es stellte sich heraus, dass die Bodendielen der Terrasse gebrannt hatten, wodurch auch die Hausfassade und eine Fensterscheibe beschädigt wurden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es nicht. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621 / 174-4444 in Verbindung zu setzen.

