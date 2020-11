Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht am Hit-Markt

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 19.11.2020 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte hatte seinen PKW hierbei kurzzeitig verlassen, um einen Einkaufswagen zu holen und konnte bei seiner Rückkehr beobachten, wie das rechts neben seinem PKW geparkte Fahrzeug rückwärts ausparkte und dabei offenbar seinen PKW touchierte. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW up!, der von einer Frau mit hellen Haaren, mittleren Alters geführt wurde. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell