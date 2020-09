Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach medizinischem Notfall Unfall mit Schwerverletztem

Stuttgart-Degerloch (ots)

Am Samstag (19.09.2020) kam es um 13:20 Uhr an der Einmündung Epplestraße / Albstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 65-jähriger Lenker eines Pkw Fiat, welcher die Epplestraße in Richtung Degerloch befuhr, erlitt vermutlich einen Krampfanfall, in dessen Folge er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher einen verkehrsbedingt links neben ihm stehenden Smart, um dann ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Audi aufzufahren. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der 65-Jährige schwer verletzt, sodass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Ein 35-jähriger Mitfahrer im Audi erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Fahrzeugverkehr kurzfristig umgeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

